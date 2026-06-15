Transportes culmina las obras de mejora de las carreteras de Vinaròs tras invertir 19,5 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de las carreteras del Estado en el entorno de Vinaròs, en la provincia de Castellón, tras una inversión total de 19,5 millones de euros.

Según ha informado este lunes el departamento ministerial, los trabajos han permitido actuar sobre 13 kilómetros de las carreteras N-340A, N-232 y N-238 mediante actuaciones de integración urbana, rehabilitación del firme y adaptación de los itinerarios para peatones y ciclistas. Esta intervención ha contado con una financiación de 6,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las actuaciones realizadas en la N-340A destacan la construcción de tres glorietas para mejorar la regulación del tráfico y la creación de un itinerario ciclopeatonal de 3,7 kilómetros, separado de la calzada mediante una franja ajardinada. Además, se ha renovado el firme en distintos tramos de las carreteras N-340A, N-232 y N-238.

Una vez completadas las obras, la titularidad de estas travesías será transferida al Ayuntamiento de Vinaròs, que asumirá su mantenimiento.

Mejoras en la N-238 y conexión con la AP-7

La actuación más importante desde el punto de vista de la seguridad vial se ha desarrollado en la N-238, donde el Ministerio ha invertido 12,8 millones de euros para ampliar la plataforma a lo largo de 6,5 kilómetros entre los enlaces con la N-340 y la AP-7.

Los trabajos han permitido dotar a la vía de dos carriles de 3,5 metros de ancho, arcenes de 1,5 metros y bermas de un metro, mejorando las condiciones de circulación y seguridad.

Asimismo, se ha reforzado la conexión de la AP-7 con la red viaria del Baix Maestrat, especialmente con la N-340, la CV-11 y la CV-101, que da acceso a Alcanar.

Para eliminar los accesos directos existentes hasta ahora, también se han construido dos caminos de servicio paralelos a la N-238, conectados a través de los tres enlaces del tramo, incluido el acceso a la CV-101 y a la estación de ferrocarril de la zona.