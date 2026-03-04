El TRAM circulará hasta las 6 de la madrugada los fines de semana durante Magdalena

Los servicios especiales del TRAM de Castelló con motivo de las fiestas fundacionales de Castellón prevén la modificación del horario y la frecuencia habitual de la línea T1 UJI-Grau, con el objetivo de facilitar la movilidad durante estos días.

Del lunes 9 al jueves 12 de marzo habrá servicio hasta las 03.00 horas de la madrugada. Durante el fin de semana y la víspera del festivo del lunes de Magdalena, el servicio se prolongará hasta las 06.00 horas.

Al igual que el año anterior, debido a los actos programados y al corte del centro de la ciudad, el servicio se prestará de forma partida en dos zonas.