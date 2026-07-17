El TRAM de Castelló refuerza su servicio con motivo del SOM Festival

La Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, ha reforzado el servicio del TRAM de Castelló con motivo de la sexta edición del SOM Festival, con el objetivo de facilitar el acceso al recinto y fomentar el uso del transporte público ante la elevada afluencia de asistentes prevista.

El dispositivo especial estará operativo los sábados y domingos, de 7.00 a 22.00 horas, con una frecuencia de paso de 12 minutos. Además, se habilitarán servicios nocturnos extraordinarios: las madrugadas del viernes y el sábado, los tranvías circularán entre las 22.00 y las 3.00 horas con una frecuencia de 30 minutos, mientras que el domingo habrá servicio nocturno hasta las 3.00 horas con una frecuencia de 60 minutos.

Este refuerzo se suma a los dispositivos especiales que la Generalitat activa en los principales eventos de la ciudad para adaptar la oferta de transporte al aumento de la demanda. El TRAM de Castelló ya ha puesto en marcha operativos similares durante las fiestas de la Magdalena, Sant Joan, Sant Pere y los conciertos del Pinar.