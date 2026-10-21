Todo preparado en Figueroles para celebrar este viernes el Día de la Provincia

El próximo viernes 23 de octubre, la Diputación de Castellón celebrará el Día de la Provincia, y el municipio anfitrión, Figueroles, se está engalanando para la ocasión.

La localidad de la comarca del Alcalatén de más de 500 habitantes se encuentra inmersa en los preparativos de montaje y decoración de sus calles, plazas y casas. Durante estos días previos a la celebración, la Diputación está trabajando junto al municipio de Figueroles en todos los preparativos en los emplazamientos que albergarán el evento así como en el conjunto de la localidad ya que el Día de la Provincia estará presente en todo el municipio.

Será la plaza de la Iglesia la que acogerá el acto a partir de las 19.30 horas, el cual también se podrá seguir por streaming desde el canal de YouTube de la Diputación de Castellón.

Un acto en el que se llevará a cabo el reconocimiento Juan García Ripollés con la Alta Distinción, ensalzando así la trayectoria nacional e internacional del artista. Junto a la Alta Distinción, la Diputación de Castellón ensalzará a Sara Sorribes con la distinción al Mérito Deportivo. Con el Mérito de las Artes, la Diputación de Castellón distinguirá a Melchor Zapata. En el apartado de la innovación, la institución provincial distinguirá a Arkadia Space, mientras que la Diputación hará visible la encomiable labor del Teléfono de la Esperanza con el Mérito Solidario en el Día de la Provincia.