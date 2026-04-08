Siloé se suma al SOM Festival con parada exclusiva en Castellón en 2026

SOM Festival continúa ampliando su cartel para la edición de este verano con la incorporación de Siloé, que actuarán el próximo jueves 30 de julio en una noche en el ciclo de verano ubicado en el Real Club Marítimo de la ciudad..

El festival, que se celebrará en Castellón del 17 de julio al 9 de agosto, sigue consolidando una programación diversa que combina artistas consagrados y nuevos talentos. La incorporación de Siloé refuerza la apuesta del ciclo por sonidos contemporáneos que conectan con el público actual.

Siloé llega a SOM Festival en uno de los momentos más destacados de su trayectoria, con una propuesta que fusiona pop, electrónica y raíces de autor, y que se ha consolidado como una de las más singulares del panorama nacional. Un directo que sonará el próximo 30 de julio en Castellón y será la única actuación de la banda en la provincia en 2026.

Con esta nueva confirmación, SOM Festival sigue completando un cartel que ya cuenta con nombres como Sergio Dalma, Rosana, Los Delinqüentes e Iván Ferreiro, ofreciendo una programación pensada para todos los públicos en un entorno único en la temporada de verano en la Costa del Azahar.

Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival. Entradas a la venta en https://www.somfestival.es