SEO/BirdLife alerta del impacto ambiental del incendio de la Vall d’Uixó en la Serra d’Espadà

SEO/BirdLife ha expresado su preocupación por las consecuencias ambientales del incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó. Según la organización, el fuego ha calcinado algo más de 9.500 hectáreas, con un perímetro de 89 kilómetros, y ha afectado directamente a la Zona de Especial Protección para las Aves y a la Zona Especial de Conservación del Parque Natural de la Sierra de Espadán, un área de importancia crucial para la conservación de las aves en este hábitat que se ha afectada alrededor del 12% de su superficie.

El incendio ha afectado a distintos hábitats de interés comunitario, entre ellos pinares maduros de pino carrasco, matorral y maquia mediterránea y, en menor medida, alcornocales. SEO/BirdLife señala además la posible afección a las microrreservas de flora Penya del Castell y Penyalba y advierte del incremento del riesgo de erosión y de las dificultades para la regeneración natural en las zonas donde el fuego haya alcanzado mayor severidad.

La organización también alerta de las posibles consecuencias sobre la avifauna, al haberse visto afectados territorios incluidos en la ZEPA Sierra de Espadán, con presencia de especies como el búho real, la culebrera europea, el halcón peregrino o el gavilán común.

SEO/BirdLife reclama ahora evaluar la severidad del incendio y sus efectos sobre los hábitats y especies, prevenir la erosión y evitar actuaciones de restauración que puedan dificultar la regeneración natural, además de mantener durante los próximos años un seguimiento científico de la biodiversidad y reforzar la gestión forestal preventiva.