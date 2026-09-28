El sector cerámico reclama al Gobierno medidas para reducir los costes energéticos ante un escenario de seis meses “muy complicados”

El sector cerámico afronta un periodo especialmente complejo por el elevado precio del gas, los costes de las emisiones y la situación internacional. El director técnico del Congreso Ignite, Pedro Hernández, advierte de que el último trimestre de este año y el primero de 2027 serán especialmente difíciles para los fabricantes europeos. Ignite reúne estos días a más de 470 profesionales en Castellón.

“Yo creo que ahora vienen seis meses muy, muy complicados. El último trimestre de este año, el primer trimestre del año que viene va a ser muy, muy difícil porque realmente la situación mundial es muy compleja, los precios del gas están muy altos y van a seguir así porque la crisis en Ormuz no parece que vaya a solucionarse a corto plazo”, ha señalado Hernández.

En este contexto, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha reclamado al Gobierno de España que el nuevo decreto anticrisis que prepara para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio incluya medidas específicas para la industria cerámica. En concreto, pide que las bonificaciones energéticas se extiendan a los peajes de transporte y distribución de la factura del gas, con su eliminación temporal.

“Es una industria gasointensiva, estratégica para la Comunitat, con una enorme capacidad exportadora, que necesita competir en igualdad de condiciones con el resto de la industria europea”, ha afirmado Carrasco, que reclama al Ejecutivo que “aproveche el nuevo decreto para dar respuesta a las necesidades específicas de la cerámica”.

Reclama apoyo ante las instituciones europeas

Carrasco también ha criticado que el sector azulejero quedara fuera del paquete de medidas aprobado en marzo para las industrias electrointensivas. Además, ha pedido al Gobierno que defienda ante las instituciones europeas los intereses de la industria cerámica española en la próxima votación de tres enmiendas en favor del sector.

El secretario autonómico ha advertido del impacto que pueden tener las decisiones europeas sobre los derechos gratuitos de emisión en la competitividad de las empresas castellonenses. Según ha señalado, las compañías del sector han realizado un importante esfuerzo en sostenibilidad, pero considera que el recorte de estos derechos “amenaza gravemente la competitividad del sector”.

También ha reclamado al Gobierno central mayor rapidez en la convocatoria de las subastas de cogeneración, cuyo desarrollo se ha aplazado hasta diciembre. Carrasco considera que este retraso genera incertidumbre para unas empresas que necesitan planificar sus inversiones y afrontar sus costes energéticos.