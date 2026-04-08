SECOT Castellón impulsa la creación de 15 empresas y 19 empleos en el primer trimestre de 2026.

SECOT Castellón continúa consolidándose como un actor fundamental en el impulso al emprendimiento en la provincia tras haber colaborado en la creación de 15 nuevas empresas y 19 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2026.

Estos resultados han sido posibles gracias a la labor de mentorización desarrollada por sus voluntarios, que han llevado a cabo un total de 82 asesorías, lo que supone un incremento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, la delegación castellonense se sitúa entre las más activas de España, solo por detrás de Barcelona en número de mentorías.

Uno de los aspectos más destacados es el creciente protagonismo de las mujeres, que representan el 56% de las personas asesoradas interesadas en emprender. Asimismo, el perfil mayoritario corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años, que concentran el 46% del total.

En cuanto a la procedencia, el 74% de los emprendedores son de nacionalidad española, mientras que el 17% proviene de Latinoamérica, el 6% de otros países europeos y el 3% restante de otras regiones del mundo.

Por sectores, el comercio lidera las iniciativas empresariales con un 16%, seguido de ámbitos como la alimentación, la hostelería, la enseñanza, el turismo y el ocio. Además, SECOT Castellón ha participado en la mentorización de varias startups, especialmente en el ámbito de las infraestructuras digitales.

Durante la asamblea celebrada el pasado mes de marzo en la sede de la entidad, ubicada en Espaitec 1 de la Universitat Jaume I, se abordaron nuevas medidas para reforzar la estructura interna de la delegación.

Por otro lado, la organización también ha destacado su implicación en iniciativas externas como Benicàssim Activa, un programa orientado a fomentar el emprendimiento en el que 12 asesores de SECOT Castellón colaborarán en la mentorización de seis proyectos seleccionados en la edición de este año.