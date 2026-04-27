Los sanitarios protestan en Castellón contra el Estatuto Marco

Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han concentrado este lunes frente al Hospital General de Castellón para exigir al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley del Estatuto Marco y apueste por un acuerdo que, según defienden, beneficie a todo el personal sanitario y a los usuarios de la sanidad pública.

A la convocatoria han acudido profesionales de todas las categorías. Los sindicatos han denunciado que el texto actual supondría “años de recortes, precariedad y discriminación”, calificándolo como una norma “incompleta, parcial e interesada” que no responde a las necesidades reales del sector.

Durante la protesta, los representantes sindicales han subrayado que aún quedan cuestiones clave por resolver para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario. Recuerdan que estas demandas llevan sobre la mesa desde el inicio de las negociaciones, hace casi tres años, en un proceso que ha incluido cerca de 40 reuniones con el Ministerio de Sanidad.

Los convocantes insisten en la necesidad de seguir negociando para lograr un marco laboral más justo que garantice tanto los derechos de los profesionales como la calidad asistencial en el sistema público de salud.