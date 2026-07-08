Sanidad alerta por nivel rojo de alto riesgo por altas temperaturas en varias comarcas de Castellón

La Conselleria de Sanidad ha establecido el nivel de riesgo rojo (alto) por altas temperaturas en 22 comarcas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, donde se pueden registrar 42 grados durante este miércoles.
Debido a la ola de calor y en el marco del Programa de Prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas, para hoy se ha estimado el nivel máximo (rojo) en numerosos municipios del Alto Mijares, el Alto Palancia, el Baix Maestrat, la Vega Baja, el Baix Vinalopó, el Comtat, el Valle de Cofrentes-Ayora, el Vinalopó Mitjà, Els Ports, la Canal de Navarrés, la Costera, la Hoya de Buñol, la Marina Alta y Baixa, la Plana Baixa, la Ribera Alta y Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida, l'Alacantí, l'Alcalatén y l'Alt Maestrat.
Entre los municipios en riesgo alto se encuentran Cortes de Arenoso, Montanejos, Altura, Azúebar, Bejís, la Pobla de Benifassà, Almoradí, Callosa de Segura, Guardamar, Rojales, Torrevieja, Elche, Crevillent, Cocentaina, Muro d'Alcoi, Cofrentes, Cortes de Pallás, Novelda, Morella, Vilafranca, Enguera, Canals, Moixent, Xàtiva, Macastre, Benissa, Calpe, Dénia, Xàbia, Benidorm, la Vila-joiosa, Carcaixent, Montroi, Tous, Almussafes, Sueca, Gandia, Tavernes de la Valldigna, Ontinyent y Alicante.
Además, se ha establecido el nivel naranja (riesgo medio) en municipios del Alto Palancia, el Baix Maestrat, el Vinalopó Mitjà, la Plana Alta y Baixa, l'Alacantí, l'Alcoià, l'Alt Maestrat y l'Alt Vinalopó.