Ryanair sustituirá la ruta de Berlín por una nueva conexión entre Castellón y Memmingen en 2027

El aeropuerto de Castellón contará con una nueva conexión regular con Alemania a partir de la temporada de verano de 2027. Ryanair ha anunciado la puesta en marcha de una ruta entre Castellón y Memmingen, en el estado federado de Baviera, que tendrá dos frecuencias semanales desde finales de marzo.

La nueva conexión sustituirá a la actual ruta con Berlín, que dejará de operar debido a la reorganización de la programación de la aerolínea tras el cierre de su base operativa en la capital alemana.

Con este cambio, el aeropuerto castellonense mantendrá dos enlaces regulares con Alemania durante la temporada estival de 2027, al sumar la ruta de Memmingen a la conexión ya existente con Düsseldorf Weeze.

Conexión con el sur de Alemania

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que el acuerdo con Ryanair permite garantizar la conectividad con uno de los principales mercados internacionales del aeropuerto a través de un destino con un elevado potencial de demanda.

Memmingen se encuentra en el sur de Alemania y cuenta con un área de influencia que incluye importantes núcleos económicos y turísticos de Baviera, entre ellos el área metropolitana de Múnich.

Por su parte, la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha señalado que la nueva ruta permitirá mantener las conexiones con Alemania tras la supresión de los vuelos a Berlín.

Según ha informado la compañía, los billetes para volar entre Castellón y Memmingen ya están disponibles en su página web y en la aplicación móvil. Ryanair está ultimando, además, la programación completa para la temporada de verano de 2027, que prevé anunciar en las próximas semanas.