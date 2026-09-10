El rugido de las motos vuelve a Castellón: arranca la 41ª edición de Big Twin

La Plaza Mayor de Castellón ha acogido este jueves la recepción a los participantes de la 41ª edición de Big Twin España, una de las concentraciones moteras con más tradición del país.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha dado la bienvenida a los aficionados, que hasta el próximo domingo tendrán como punto de encuentro el Pinar del Grao.

Carrasco ha destacado que es una satisfacción recibir a los participantes y ha agradecido el trabajo de los organizadores. “Es también una forma de reconocer una cita que cuenta con una larga trayectoria y que ha sabido mantenerse y evolucionar a lo largo de los años”, ha señalado.

Por su parte, Ester Giner ha puesto en valor el impacto de la concentración para el Grao. “El Grao vuelve a convertirse estos días en punto de encuentro para los amantes de las motos y eso supone también más actividad para nuestros comercios y establecimientos”, ha afirmado.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que Big Twin permite mostrar Castellón como un destino turístico durante todo el año, combinando motos, música, gastronomía y playas.

Motos, música y actividades hasta el domingo

La programación incluye conciertos, exposiciones de motos, rutas, talleres, actividades infantiles y una zona gastronómica con más de diez food trucks.

Entre las actuaciones musicales previstas destacan Obús, que actuará este viernes, y Dünedain, que lo hará el sábado. El domingo, Simago Lemons y Dusting cerrarán la programación musical.

El sábado tendrá lugar además el Bike Show Internacional Big Twin, mientras que durante el fin de semana se realizarán dos rutas moteras, una hacia Benicàssim y otra por el entorno del Desierto de las Palmas.

El evento busca también atraer a público familiar con actividades de robótica, impresión 3D, mecánica y artesanía del cuero. El acceso a pie al recinto y a los conciertos es gratuito.