Rototom Sunsplash refuerza su apuesta roots y perfila el cartel de su 31ª edición

El festival internacional Rototom Sunsplash encara la recta final de la configuración musical de su 31ª edición con más de medio centenar de nuevas confirmaciones que consolidan una programación marcada por el reggae roots, el dancehall y la apertura a nuevos sonidos urbanos y mestizos.

El certamen se celebrará del 16 al 22 de agosto en Benicàssim y arrancará con una Welcome Party previa el día 16, una jornada extra con más de ocho horas de música en directo y acceso incluido para quienes dispongan de entrada del festival.

Tras un primer avance protagonizado por artistas como Major Lazer Soundsystem, Shenseea o Protoje, la nueva tanda de incorporaciones pone el foco en la esencia más espiritual y clásica del reggae.

Entre los nombres destacados figura el marfileño Alpha Blondy, que actuará junto a The Solar System, así como Luciano acompañado por Jah Messenjah Band. También se suman formaciones históricas como The Itals junto a The Roots Radics, Bushman con The Grassroots Band y Twinkle Brothers.

La programación incorpora además propuestas internacionales que fusionan reggae, dub, hip hop y sonidos urbanos contemporáneos, como los franceses THK y Twan Tee, además de nombres vinculados a la cultura dancehall y sound system como Tony Matterhorn o King Addies.

El festival también reforzará el apartado dedicado al dub y al sonido analógico con artistas y colectivos como King Earthquake, Iration Steppas, Blackboard Jungle o Higher Meditation, además de varias sesiones especiales y actuaciones sorpresa.

La presencia femenina y las propuestas híbridas tendrán igualmente espacio en el cartel con artistas como Serena, Rowsi o el espectáculo A Tango-Reggae Soundclash Show, mientras que la conexión con los afrobeats y los sonidos urbanos globales llegará de la mano de P. Montana, DJ Lilas y Dre Tala.

En el apartado local, el festival contará con la participación de la banda castellonense Boqueronians.

Más allá de la música, Rototom Sunsplash volverá a desplegar su programación cultural y social paralela con espacios dedicados al debate, la sostenibilidad, la formación, el bienestar y las actividades familiares. El Foro Social, la Reggae University, Pachamama, Jamkunda, Teen Yard o Magicomundo formarán parte nuevamente de una oferta que acompañará las seis jornadas del festival.