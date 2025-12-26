El Rototom Sunsplash lanza una campaña solidaria para apoyar cuatro proyectos sociales

El festival internacional de reggae Rototom Sunsplash, que se celebrará del 17 al 22 de agosto de 2026 en Benicàssim (Castellón), ha puesto en marcha una campaña solidaria destinada a financiar cuatro proyectos sociales que van desde el ámbito local hasta el internacional.

Cuatro proyectos para un mismo objetivo

Las organizaciones beneficiadas trabajan en ámbitos muy diversos:

Fundación Ateneu Castelló: salud cerebral y apoyo a personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Payasospital: bienestar emocional de la infancia hospitalizada a través de la risa y el humor.

UNRWA España: respuesta ante emergencias humanitarias en Gaza, proporcionando ayuda vital y servicios esenciales a más de dos millones de personas.

Stand Up For Jamaica: formación profesional y universitaria online para personas privadas de libertad.

Todos los proyectos buscan mejorar la calidad de vida y defender los derechos de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Cómo colaborar

La campaña se canaliza a través de los abonos inclusivos del festival, que permiten a menores de 13 años, personas mayores de 65 y con discapacidad acreditada (65% o más) asistir al evento mediante un pago simbólico de 10 euros. Este importe se destinará íntegramente a los proyectos seleccionados por los asistentes. La iniciativa también incluye la Welcome Party, que se celebrará el 16 de agosto.

Compromiso social del festival

El Rototom Sunsplash mantiene así su apuesta por un modelo de festival comprometido, inclusivo y consciente, donde la música no solo celebra la diversidad, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad, apoyando causas locales e internacionales.