Rototom Sunsplash convierte Benicàssim en un espacio intergeneracional de cultura, talleres y convivencia

De intercambiar cuentos a crear un mural colectivo, iniciarse en el parkour o vibrar con el circo y la danza afromoderna. Así se vivirán las tardes y veladas del Rototom Sunsplash 2026, que celebrará su 31 edición en Benicàssim del 16 al 22 de agosto con una programación que va mucho más allá de la música.

El festival reggae propone seis días de cultura, creatividad y convivencia intergeneracional bajo el lema “The Place to Be”, con actividades pensadas para público de todas las edades y una agenda continua de propuestas culturales y de ocio.

La edición arrancará el 16 de agosto con la Welcome Party y mantendrá el acceso gratuito para menores de 13 años, además de descuentos del 50% para adolescentes.

Entre las propuestas destaca el espacio Magicomundo, con actividades familiares como la Cuentoteca, talleres de creación artística, juegos y espectáculos infantiles. También habrá iniciativas como la construcción de instrumentos con materiales reciclados, cuentacuentos o talleres de creación en familia.

Para el público adolescente, el área Teen Yard ofrecerá seis días de actividades de deporte y cultura urbana con parkour, baloncesto, graffiti, breakdance, rap y propuestas de sensibilización social. El programa incluirá además una batalla internacional de promesas musicales.

Las culturas africanas tendrán un espacio propio en Jamkunda, con talleres, encuentros y actuaciones de danza afromoderna, música y propuestas gastronómicas. El festival se completa con áreas de bienestar como Pachamama, el mercado artesano, un mercadillo de 42 puestos y espectáculos de circo cada noche en RototomCircus.

Rototom Sunsplash refuerza así su apuesta por un modelo de festival que combina música, educación, arte y convivencia, convirtiendo Benicàssim en un espacio de experiencias compartidas durante toda una semana.