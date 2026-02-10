Redondo defiende el acceso universal a los ecoparques de Castellón y destaca las bonificaciones por reciclar

El concejal de Economía y Hacienda de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha asegurado que cualquier vecino puede acceder a los ecoparques de la ciudad sin problemas, tanto con la tarjeta ciudadana como con el DNI, y que quienes aún no dispongan de la tarjeta no pierden ningún derecho ni posibilidad de reciclar.

Redondo ha destacado que las medidas impulsadas por el equipo de gobierno para incentivar el reciclaje han tenido una buena acogida, registrando más de 300.000 visitas a los ecoparques durante 2024, un número histórico según el concejal.

Entre las medidas, se incluyen bonificaciones fiscales vinculadas al número de visitas al ecoparque: hasta un 30% por realizar entre 3 y 6 visitas anuales y hasta un 50% a partir de 7 visitas. También se aplican descuentos adicionales por domiciliar el recibo, bonificaciones para familias numerosas y cuotas reducidas para personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o discapacidad.

Redondo ha defendido que estas iniciativas permiten reducir de forma significativa la tasa de basura y facilitan la gestión del reciclaje a los ciudadanos, asegurando que el acceso y los incentivos están disponibles para todos los vecinos.