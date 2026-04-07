Récord histórico en los precios de la vivienda en Castellón: comprar y alquilar alcanza máximos simultáneos

El mercado inmobiliario español registra datos históricos: por primera vez, los precios de venta y alquiler de vivienda alcanzan máximos simultáneos según el Índice Inmobiliario Fotocasa. Castellón de la Plana, dentro de la Comunitat Valenciana, refleja esta tendencia aunque aún por debajo de los máximos de comunidades como Baleares o Madrid.

En marzo de 2026, el precio medio por metro cuadrado en Castellón de la Plana se sitúa en 1.951 €/m², lo que deja el valor medio de un inmueble en 216.521 €. Analizando por tamaño, los pisos de menos de 100 m² rondan los 171.402 €, mientras que los de más de 100 m² alcanzan los 245.956 €. Entre las características, las viviendas con terraza o parking superan los 2.100 €/m².

El mercado de alquiler también refleja tensión: el precio medio en la ciudad se sitúa en 10 €/m², con un coste medio de 906 € por inmueble. Los pisos de más de 100 m² superan los 1.000 €, y las viviendas con parking o terraza alcanzan entre 930 y 981 €, lo que evidencia la presión creciente sobre la demanda.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, explica que “por primera vez en la historia reciente, los precios de la vivienda en compra y en alquiler alcanzan máximos de forma simultánea, superando incluso los registros de la burbuja de 2007. Esto refleja un desequilibrio entre oferta y demanda que probablemente mantendrá los precios elevados durante 2026”.

En la Comunitat Valenciana, Castellón sigue siendo más asequible que ciudades como Valencia o Alicante, pero los datos muestran que acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se está convirtiendo en un desafío cada vez más grande para los castellonenses.