Reciplasa garantiza la continuidad del servicio de residuos tras el incendio en su planta de Onda

Reciplasa ha celebrado este lunes un consejo de administración extraordinario en el Ayuntamiento de Onda para coordinar la respuesta tras el incendio registrado este domingo en su planta de tratamiento de residuos, que ha dejado inhabilitada parte de las instalaciones.

La reunión, presidida por Sergio Toledo y con la participación del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, ha tenido como objetivo principal garantizar la continuidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos para los 46 municipios consorciados.

Toledo ha señalado que “gracias al trabajo coordinado con los distintos consorcios de residuos y la Generalitat Valenciana, el servicio está plenamente garantizado desde el primer momento”, destacando la capacidad de reacción para redistribuir entre 400 y 450 toneladas diarias de residuos.

En paralelo, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúan trabajando en la zona afectada y han confirmado la evolución favorable del incendio, que no ha provocado daños en la masa forestal del término municipal de Onda.

Durante el encuentro también se ha abordado la necesidad de acelerar la modernización de las infraestructuras de gestión de residuos en la provincia. El presidente de Reciplasa ha apuntado que ya se trabajaba en mejoras previas, aunque ha señalado que el incidente refuerza la urgencia de contar con instalaciones más actualizadas.

Desde la entidad se ha insistido en que la prioridad inmediata es asegurar la prestación del servicio a la ciudadanía, mientras se avanza en la planificación de nuevas infraestructuras para reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales.