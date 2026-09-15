Rafa Simó abre la puerta a acuerdos "mínimos" con el PP y alerta sobre Vox: “Rompe la convivencia en el Ayuntamiento”

Rafa Simó, candidato del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Castellón para las elecciones municipales de 2027, ha pasado este martes por el programa ‘Más de Uno Castellón’, presentado por Marta Fullera, donde ha explicado las principales líneas de su proyecto.

Simó ha situado la vivienda, los barrios y los cuidados como los tres pilares de su candidatura. Sobre el acceso a la vivienda, ha asegurado que es «el problema principal de la sociedad castellonense» y ha defendido que, aunque las competencias sean principalmente autonómicas, «desde lo municipal, desde el ayuntamiento, también se puede hacer mucho».

Entre sus propuestas ha citado «activar, por ejemplo, las viviendas vacías», invertir más en rehabilitación y «poner más recursos en cuestiones de vivienda». Además, ha reclamado que el problema no se centre únicamente en los jóvenes. «Hay trabajadores, con un trabajo consolidado, con un buen sueldo, que tienen que estar viviendo en habitaciones», ha explicado.

Respecto a los barrios, su planteamiento pasa por prestar más atención a las zonas alejadas del centro. «Castellón no se acaba en el centro», ha afirmado. También ha relacionado esta cuestión con la adaptación al calor: «No podemos elegir el calor que va a hacer, pero sí que podemos adaptar nuestra ciudad a cómo respondemos ante él».

El tercer eje son los cuidados, una apuesta que Simó considera especialmente vinculada a las necesidades cotidianas de las familias. Incluye la atención a las personas mayores, la soledad no deseada, la salud mental, las adicciones y la conciliación. «Creo que es algo en lo que prácticamente todas las familias de Castellón, de una manera directa o indirecta, se ven afectadas», ha señalado.

«Castellón merece más»

El candidato socialista considera que el actual gobierno municipal, formado por PP y Vox, está haciendo algunas cosas bien, aunque discrepa de sus prioridades. «Creo que en lo que ellos están centrando lo están haciendo medianamente bien», ha afirmado.

Su principal crítica, ha explicado, es «un problema de prioridades». Simó ha mencionado las quejas sobre limpieza, jardinería y mantenimiento y ha reclamado mayor ambición en vivienda, sanidad y cuidados.

También ha asegurado que estas son algunas de las principales preocupaciones que está encontrando durante sus recorridos por la ciudad. «La gente principalmente se queja mucho del mantenimiento de la ciudad», ha explicado, y ha añadido que también existe mucha preocupación por la situación sanitaria y, especialmente, por la vivienda.

Diálogo entre partidos

Simó ha defendido un proyecto «abierto» y «plural» y ha apostado por alejarse de la confrontación política. «Cuando algo está bien, se dice que está bien, cuando algo está mal, se dice que está mal», ha señalado.

Sobre los posibles pactos tras las elecciones, ha reclamado recuperar «la institucionalidad y el respeto entre grupos políticos». Ha mostrado su preocupación por algunos discursos de Vox, que, en su opinión, «van a romper la convivencia en esta ciudad».

Al mismo tiempo, ha defendido acuerdos con otras formaciones. Sobre Compromís, ha destacado su buena relación con su candidata Vero Ruiz , mientras que respecto al PP ha afirmado: «Creo que hay que llegar a acuerdos de mínimos también con el Partido Popular».

Una vuelta a la política municipal

Simó llegó al Ayuntamiento de Castellón en 2015 como independiente y posteriormente fue presidente de la Autoridad Portuaria y diputado en Les Corts Valencianes, puesto que mantiene actualmente.

Ahora explica que quiere regresar al ámbito municipal porque es donde se siente más cómodo. «A mí lo que me gusta es lo municipal», ha afirmado. Considera que es el espacio donde se puede trabajar más cerca de los ciudadanos y ha reivindicado el papel de los alcaldes «a pie de calle».

Para el candidato socialista, «la política es servicio público» y debe ejercerse, ha insistido, «estando muy cerca de la ciudadanía».