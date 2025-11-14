El puerto de Castellón reordena dos terminales y crea 1,4 km de muelle polivalente

El puerto de Castellón avanza en su estrategia de crecimiento y diversificación con la reordenación de dos de sus tres terminales y la creación de 1,4 kilómetros de muelle polivalente, capaz de operar graneles líquidos, sólidos y mercancía en contenedor. La medida fue aprobada hoy por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón y supone un paso decisivo en la transformación operativa de PortCastelló.

Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, se trata de “un proyecto estratégico de largo alcance que marcará un antes y un después en el funcionamiento del puerto, aumentando su flexibilidad operativa, su capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado y su competitividad en el arco mediterráneo”.

Las terminales TMG y Noatum adaptarán sus concesiones para convertirse en áreas más eficientes, competitivas y sostenibles, capaces de operar todo tipo de tráficos. Ibáñez ha destacado que la iniciativa busca “avanzar hacia un modelo más diversificado y dinámico, alineado con el crecimiento del puerto y con la demanda de nuevos clientes y operadores”.

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón | Autoridad Portuaria de Castellón

Un puerto más ágil y con mayor capacidad

La creación de terminales polivalentes permitirá evitar cuellos de botella y atender con rapidez cualquier tipo de mercancía, convirtiendo a PortCastelló en un puerto ágil y flexible, valorado por navieras y operadores logísticos en un contexto de incertidumbre global y fluctuaciones en la cadena de suministro.

Las nuevas terminales podrán gestionar hasta 8 millones de toneladas de granel sólido y 250.000 TEUs, aumentando significativamente la capacidad operativa del puerto.

Crecimiento consolidado

La decisión se produce apenas un día después de que PortCastelló registrara un incremento del 26,8% en su tráfico total de mercancías en octubre respecto al mismo periodo del año anterior, el segundo mejor registro del año, con dos meses consecutivos superando 1,7 millones de toneladas.

“PortCastelló es hoy un puerto en crecimiento continuo, con bases sólidas y estrategias claras, y lo aprobado hoy en el Consejo de Administración lo evidencia”, concluyó Rubén Ibáñez.