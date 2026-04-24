TURISMO

El puerto de Castellón inaugura la temporada de cruceros con la llegada del exclusivo ‘Seabourn Venture’ con 264 pasajeros

El ‘Seabourn Venture’ inaugura la temporada en PortCastelló y refuerza su apuesta por el turismo internacional de lujo

Onda Cero Castellón

Castellón |

El puerto de Castellón inaugura la temporada de cruceros con la llegada del exclusivo ‘Seabourn Venture’ con 264 pasajeros
El puerto de Castellón inaugura la temporada de cruceros con la llegada del exclusivo ‘Seabourn Venture’ con 264 pasajeros | Port Castelló

El puerto de PortCastelló ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la temporada de cruceros con la llegada del Seabourn Venture, un exclusivo buque de expedición con capacidad para 264 pasajeros —en su mayoría estadounidenses— y 120 tripulantes. El barco, operado por Seabourn Cruise Line, ha atracado a primera hora de la mañana en el dique este y permanecerá en la ciudad hasta la tarde, cuando pondrá rumbo a Barcelona.

Durante la escala, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha visitado el buque y ha entregado una metopa conmemorativa a su capitán, Jeroen Schuchmann. Ibáñez ha destacado que esta primera llegada “marca el inicio de una temporada que ya cuenta con 23 escalas cerradas para los próximos dos años” y ha subrayado el impacto positivo de este tipo de turismo, especialmente por su perfil exclusivo y su capacidad para dinamizar la economía local.

Los cruceristas han podido conocer distintos puntos de la provincia con excursiones a enclaves como Peñíscola, Morella o Valencia, además de disfrutar de visitas culturales y gastronómicas. Asimismo, se han habilitado un tren turístico por la zona del Pinar y un servicio de autobús lanzadera entre el puerto y el centro de Castellón de la Plana. Desde la Autoridad Portuaria destacan la coordinación con el Ayuntamiento y el sector turístico como clave para consolidar a Castellón como escala estratégica en el Mediterráneo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer