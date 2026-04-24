El puerto de Castellón inaugura la temporada de cruceros con la llegada del exclusivo ‘Seabourn Venture’ con 264 pasajeros

El puerto de PortCastelló ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la temporada de cruceros con la llegada del Seabourn Venture, un exclusivo buque de expedición con capacidad para 264 pasajeros —en su mayoría estadounidenses— y 120 tripulantes. El barco, operado por Seabourn Cruise Line, ha atracado a primera hora de la mañana en el dique este y permanecerá en la ciudad hasta la tarde, cuando pondrá rumbo a Barcelona.

Durante la escala, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha visitado el buque y ha entregado una metopa conmemorativa a su capitán, Jeroen Schuchmann. Ibáñez ha destacado que esta primera llegada “marca el inicio de una temporada que ya cuenta con 23 escalas cerradas para los próximos dos años” y ha subrayado el impacto positivo de este tipo de turismo, especialmente por su perfil exclusivo y su capacidad para dinamizar la economía local.

Los cruceristas han podido conocer distintos puntos de la provincia con excursiones a enclaves como Peñíscola, Morella o Valencia, además de disfrutar de visitas culturales y gastronómicas. Asimismo, se han habilitado un tren turístico por la zona del Pinar y un servicio de autobús lanzadera entre el puerto y el centro de Castellón de la Plana. Desde la Autoridad Portuaria destacan la coordinación con el Ayuntamiento y el sector turístico como clave para consolidar a Castellón como escala estratégica en el Mediterráneo.