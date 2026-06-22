El puerto de Castellón constata interés de navieras y operadores en la feria Breakbulk Europe

La Autoridad Portuaria de Castellón ha concluido su participación en la feria internacional Breakbulk Europe 2026, celebrada en Rotterdam, tras detectar un creciente interés de navieras y operadores logísticos internacionales por PortCastelló, según ha informado la institución.

La delegación castellonense ha estado encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, acompañado por el director de PortCastelló, Manuel García. Durante el certamen se han mantenido alrededor de una decena de reuniones con empresas del sector logístico y marítimo.

Según el puerto, uno de los principales elementos de interés ha sido la disponibilidad de superficie para nuevas operaciones, así como la conectividad prevista con los futuros accesos ferroviarios sur.

En las reuniones también se ha puesto en valor el potencial del puerto en el tráfico de cargas especiales, como palas eólicas, y el desarrollo de la futura zona de expansión industrial y logística de 2,1 millones de metros cuadrados del proyecto LogistiCS, impulsado junto al Ayuntamiento de Castellón.

La Autoridad Portuaria ha señalado que su estrategia se centra en consolidar el crecimiento de la mercancía general, un segmento en el que el puerto ha registrado incrementos del 52% en mayo y del 66% en el acumulado del año, con 863.550 toneladas movidas hasta la fecha.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha valorado el resultado de la misión comercial y ha afirmado que el interés mostrado por los operadores “demuestra que la hoja de ruta es la correcta”, destacando la disponibilidad de espacio y la mejora de la conectividad ferroviaria como factores de competitividad.