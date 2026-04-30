El PSPV-PSOE impulsa en el Congreso la protección de las rogativas de Castelló como patrimonio mundial

El PSPV-PSOE de Castelló reivindicado el trabajo realizado por sus representantes en el Congreso de los Diputados para proteger una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia. La formación socialista ha destacado la aprobación de la iniciativa impulsada por el diputado Artemi Rallo, que busca el reconocimiento de las rogativas y romerías como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Desde el partido subrayan que esta propuesta supone un paso “clave” para garantizar la preservación de un patrimonio cultural único, profundamente arraigado en la identidad de los municipios de la provincia. En este sentido, han puesto en valor el compromiso sostenido del PSPV-PSOE con la defensa de las tradiciones locales, asegurando que este tipo de iniciativas contribuyen a situarlas en el lugar que merecen a nivel internacional.

La iniciativa cobra especial relevancia en estas fechas, coincidiendo con celebraciones como las rogativas de Morella a Vallivana y la rogativa septenal de Vallibona a Pena-roja. Rallo ha señalado que la propuesta aprobada en el Congreso constituye una herramienta fundamental para proteger, difundir y garantizar la continuidad de estas manifestaciones culturales, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de los socialistas de seguir trabajando desde todas las instituciones en la defensa del patrimonio de Castelló.