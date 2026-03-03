El PSPV critica que Vox “se haga la foto” con la Reina tras rechazar una moción sobre enfermedades raras en Castelló

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha criticado este martes que los concejales de Vox hayan acudido al acto conmemorativo del Día Mundial de las Enfermedades Raras celebrado en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, con la asistencia de la Letizia Ortiz Rocasolano, después de haber vetado días atrás una propuesta de apoyo a la investigación de estas patologías.

En un comunicado, Puerta ha lamentado lo que considera un “postureo inaceptable” por parte de la formación, a la que ha acusado de impedir la aprobación de una iniciativa socialista que reclamaba mayor respaldo institucional y más recursos para la investigación de las enfermedades raras.

La portavoz socialista, que ha asistido a la jornada junto al portavoz adjunto del grupo, José Luis López, ha señalado que el equipo de gobierno municipal “no ha sido capaz de sacar adelante una declaración institucional” en apoyo a las familias y personas afectadas.

Según ha indicado, la propuesta presentada por el PSPV reproducía el texto elaborado por la Federación Española de Enfermedades Raras y solicitaba un mayor compromiso de las administraciones públicas con la investigación y la atención a los pacientes.

Puerta ha considerado “inaceptable” que los ediles de Vox acudieran “sin rubor” al acto institucional para fotografiarse con la Reina y con representantes de la federación, tras haber rechazado previamente la iniciativa en el pleno municipal.