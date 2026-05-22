El PSPV critica el precio de algunas VPO en Castelló: “No son asequibles para la mayoría”

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló llevará al pleno ordinario del próximo 27 de mayo una moción de apoyo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la que reclama medidas para garantizar el acceso a viviendas asequibles y critica el precio de algunas promociones de vivienda protegida anunciadas en la ciudad.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que las promociones de vivienda protegida deben ajustarse a “criterios reales de asequibilidad” y ha cuestionado que algunas viviendas anunciadas alcancen precios “cercanos a los 200.000 euros”.

“No se puede llamar vivienda protegida a aquello que la mayoría de la ciudadanía no puede pagar”, ha afirmado Puerta, quien considera que las políticas públicas de vivienda deben facilitar el acceso especialmente a jóvenes y familias trabajadoras.

La moción socialista plantea que el Ayuntamiento aproveche las herramientas incluidas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España, que contempla una inversión de 7.000 millones de euros para políticas de acceso a la vivienda.

Entre las propuestas recogidas en la iniciativa figura la creación de una ventanilla única municipal de vivienda para asesorar sobre ayudas públicas y trámites, así como el impulso de programas específicos para jóvenes, nuevas fórmulas de alquiler asequible y alquiler con opción a compra.

El PSPV también propone medidas de rehabilitación urbana y movilización de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible, además de reforzar la atención a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, personas mayores, familias monoparentales y hogares en riesgo de exclusión residencial.

Otro de los puntos incluidos en la moción es la defensa del parque público de vivienda y la implantación de mecanismos de control para evitar que promociones financiadas con fondos públicos terminen incorporándose al mercado libre.

Puerta ha reclamado al gobierno municipal “más vivienda asequible, más ayudas al alquiler y más oportunidades reales” para facilitar el acceso a la vivienda en Castelló.