Un proyecto del CSIC convierte residuos de la industria cervecera en pienso sostenible para peces

Un proyecto internacional en el que participa el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC en Castellón ha logrado convertir residuos líquidos de la industria cervecera en un recurso para la producción de piensos sostenibles destinados a peces de acuicultura. La investigación se basa en el cultivo de microalgas que aprovechan los nutrientes de estas aguas residuales para generar biomasa utilizada posteriormente en la alimentación de doradas.

Según el estudio, publicado en la revista científica Aquaculture Nutrition, las dietas elaboradas con esta microalga han permitido mantener un crecimiento óptimo de las doradas, además de mejorar indicadores de salud como la capacidad antioxidante y la respuesta del sistema inmunológico. La investigación se ha desarrollado durante 96 días y ha analizado también el impacto en la microbiota de los peces y del entorno acuático.

El trabajo se enmarca en un modelo de bioeconomía circular que busca reducir la dependencia de la pesca para la producción de harina de pescado y aprovechar subproductos industriales. Los investigadores destacan que este enfoque permite avanzar hacia una acuicultura más sostenible y resiliente, y señalan que el siguiente paso será escalar la producción para su aplicación a nivel industrial en colaboración con el sector cervecero.