A prisión un joven por tres robos violentos a personas mayores en sus portales de Castellón

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a un varón de 20 años como presunto autor de tres robos con violencia cometidos contra hombres de avanzada edad a finales del año pasado.

Según la investigación, el detenido seleccionaba a sus víctimas entre personas mayores con dificultades de movilidad en la vía pública. Posteriormente, les seguía hasta los portales de sus viviendas y, aprovechando el momento en que entraban, accedía al interior tras ellos para agredirles y sustraerles bolsos y carteras.

Las pesquisas policiales se iniciaron meses atrás y, tras una labor de investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos. Según la Policía Nacional, el sospechoso residía en otro municipio de la provincia y se desplazaba expresamente a Castellón para cometer los robos.

Finalmente, el investigado fue localizado y detenido como presunto responsable de tres delitos de robo con violencia y lesiones. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.