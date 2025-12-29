ROBOS OROPESA

A prisión el detenido por robos en 31 vehículos y una vivienda en Oropesa

El arrestado, ya conocido por hechos similares, fue interceptado tras un aviso por un robo en una vivienda y puesto a disposición judicial.

El Juzgado de Guardia de Castellón ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre detenido como presunto autor de robos en 31 vehículos y de un robo en una vivienda en Oropesa.

Los hechos se produjeron durante las últimas noches y generaron alarma social en la localidad. La Guardia Civil y la Policía Local pusieron en marcha un dispositivo conjunto para localizar al sospechoso.

Según el instituto armado, el detenido ya era conocido por delitos similares y había sido arrestado recientemente por robos con fuerza en vehículos y hurtos.

Durante el operativo, los agentes recibieron un aviso por un posible robo en una vivienda. El sospechoso fue localizado en las inmediaciones y trató de huir al ver a la policía, aunque fue interceptado tras una breve persecución.

Las comprobaciones posteriores confirmaron su presunta implicación en los robos a los 31 vehículos y en la vivienda. Tras ser puesto a disposición judicial, el juzgado ordenó su ingreso en prisión.

La actuación estuvo a cargo de la Guardia Civil de Oropesa y la Policía Local.

