PortCastelló refuerza la protección de aves marinas en el recinto portuario con un nuevo seguimiento de colonias

PortCastelló continúa reforzando su apuesta por la conservación de la biodiversidad en el recinto portuario con el seguimiento de aves marinas nidificantes, entre ellas la gaviota de Audouin, una especie catalogada como vulnerable a nivel nacional y autonómico.

Recientemente, técnicos del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Generalitat han visitado el puerto de Castellón para evaluar la evolución de esta colonia, asentada en la zona desde 2011. Durante la inspección se han contabilizado 190 parejas reproductoras en la dársena sur, además de detectarse once parejas de charrancito, otra especie protegida.

El seguimiento incluye el control de nidos y huevos, así como la restricción de accesos a determinadas zonas para garantizar el éxito de la nidificación. También está previsto el anillamiento de los polluelos, una actuación clave para el control científico de estas especies.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que la protección de la biodiversidad forma parte esencial de la estrategia ambiental del puerto. Ha subrayado además el compromiso de la institución con una gestión sostenible que permita compatibilizar la actividad portuaria con la conservación de los ecosistemas.

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Desde la Autoridad Portuaria señalan que este seguimiento se enmarca en su estrategia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en materia de protección del medio ambiente y conservación de la fauna.