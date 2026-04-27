PortCastelló realiza una operación de alta precisión con la carga de nueve vagones ferroviarios con destino a El Cairo

PortCastelló ha acogido hoy una compleja operativa logística que refuerza su papel como infraestructura especializada en el tráfico de carga de proyectos de gran tamaño.

En esta ocasión, se ha llevado a cabo la carga de nueve vagones ferroviarios destinados a la red de metro de El Cairo, en Egipto, dentro del proceso de modernización del transporte urbano de la capital egipcia.

La maniobra ha requerido el uso de grúas en tándem y equipos de estiba especializados para garantizar la seguridad y la integridad de la mercancía durante su traslado al buque Franziska.

La operación ha sido gestionada por la empresa Integral Shipping, que ha destacado por su experiencia en el manejo de piezas de gran volumen y alta complejidad técnica.

Desde la Autoridad Portuaria se subraya que este tipo de actuaciones ponen en valor la capacidad de PortCastelló para acoger proyectos que requieren infraestructuras adaptadas y personal altamente cualificado.

Además, recuerdan que recientemente el puerto ya realizó otra operativa simultánea de componentes eólicos y graneles sólidos en una misma escala, lo que evidencia su versatilidad operativa.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que hitos como este “refuerzan la proyección internacional del puerto” y ha destacado que “la eficiencia en estas maniobras es clave para atraer tráficos de alto valor añadido que contribuyan al desarrollo económico de la provincia”.