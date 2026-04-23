PortCastelló se posiciona como enclave estratégico para la eólica marina en Europa con el interés de Francia

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa consolidándose como un actor estratégico en el tablero energético europeo gracias al impulso de un ambicioso proyecto de hub de eólica marina en la dársena sur. Esta iniciativa ha despertado el interés de Francia, que ve en PortCastelló y en la tecnología SATH de la ingeniería vasca Saitec una solución viable para sus planes de expansión de energías renovables en el Mediterráneo.

El país vecino afronta en los próximos años nuevas subastas de energía eólica marina, pero cuenta con importantes limitaciones logísticas en sus principales puertos del sur. Infraestructuras como Port-La Nouvelle y, especialmente, Marsella, presentan restricciones significativas debido a la falta de espacio y a la proximidad de un aeropuerto, lo que dificulta el ensamblaje de grandes componentes como torres, palas y turbinas.

En este contexto, el puerto de Castellón emerge como un enclave idóneo para completar el proceso de ensamblaje de aerogeneradores antes de su traslado a los parques eólicos marinos. Su capacidad de superficie, calado y línea de atraque lo convierten en una alternativa competitiva dentro del Mediterráneo occidental.

El proyecto, impulsado por Saitec a través de su filial Med Float, ya ha solicitado la ocupación de 247.000 metros cuadrados en la dársena sur. A esta superficie se suma la disponibilidad total de hasta 285.000 metros cuadrados, lo que permite al puerto ofrecer un espacio sin restricciones para la integración de grandes estructuras offshore.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha subrayado la ambición internacional del proyecto: “PortCastelló no solo nace para servir al mercado nacional; somos una pieza clave para que proyectos en otros países puedan ser una realidad”, ha señalado, destacando su papel como hub logístico de referencia en la cadena de valor de la eólica marina.

El desarrollo del proyecto cuenta con una inversión inicial de 76,5 millones de euros y se apoya en la tecnología SATH, basada en plataformas de hormigón que permiten la fabricación y ensamblaje completo en entorno portuario. La planificación prevé que, en 2031, el puerto pueda producir hasta 50 flotadores anuales con una potencia de 20 MW por unidad.

Según la Autoridad Portuaria, este desarrollo supondrá un importante impulso industrial para la provincia, con la creación estimada de 1.400 empleos y la atracción de inversiones vinculadas a la tecnología y la energía renovable.

PortCastelló ha presentado recientemente sus credenciales en la feria WindEurope celebrada en Madrid, donde ha destacado como el puerto español con mayor superficie disponible para un único operador de eólica marina, reforzando así su candidatura como nodo estratégico en la transición energética europea.