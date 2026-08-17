PortCastelló moderniza el antiguo Comedor de Obreros con energía solar

Las obras de rehabilitación del antiguo Comedor de Obreros del puerto de Castellón avanzan con la renovación de la cubierta y la mejora del aislamiento térmico del edificio. La actuación, impulsada por PortCastelló y cofinanciada con fondos FEDER, incluye además una planta fotovoltaica de 27 kilovatios para autoconsumo.

Los trabajos permitirán reducir las pérdidas de energía y el consumo necesario para climatizar el inmueble, construido en 1940 y que en el futuro albergará un servicio de restauración. También se están sustituyendo los antiguos sistemas de climatización y ventilación por otros de mayor eficiencia.

La nueva planta solar generará energía limpia en el propio edificio y ayudará a reducir sus emisiones. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado la apuesta de PortCastelló por las energías limpias y el autoconsumo en aquellas instalaciones donde sea posible.. La actuación cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.