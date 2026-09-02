PortCastelló lidera el tráfico de graneles sólidos del Mediterráneo con más de 5 millones de toneladas

PortCastelló se consolida como el puerto líder de la fachada mediterránea en tráfico de graneles sólidos tras mover 5.087.621 toneladas entre enero y julio de 2026, según los últimos datos publicados por Puertos del Estado.

El volumen supone un 10,6% más que en el mismo periodo de 2025, frente al descenso del 2,7% registrado por el conjunto del sistema portuario español en este tipo de mercancías.

Con estas cifras, el puerto castellonense supera a otros grandes recintos mediterráneos como Tarragona, con 4,95 millones de toneladas, y Cartagena, con 4,66 millones, y se sitúa como el segundo puerto de España en tráfico de graneles sólidos.

La evolución refuerza el papel de PortCastelló como plataforma logística para el abastecimiento de materias primas del clúster cerámico y de la industria castellonense.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado muy positivamente este hito, subrayando que “encabezar el movimiento de graneles sólidos en todo el Mediterráneo demuestra la robustez y capacidad operativa de nuestras terminales, así como la recuperación progresiva de la actividad en nuestro hinterland industrial”.

Ibáñez ha añadido que “mientras la media nacional retrocede un 2,7%, Castellón crece a doble dígito. Esto confirma que la eficiencia operativa, la agilidad en las descargas y la versatilidad de nuestros muelles son factores determinantes para que las empresas sigan confiando en PortCastelló como su puerto natural de aprovisionamiento de materias primas”.

En el conjunto de tráficos, PortCastelló ha movilizado 11.758.940 toneladas hasta julio, un 8,9% más que un año antes, y mantiene la novena posición del ranking nacional de autoridades portuarias.