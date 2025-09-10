PortCastelló incrementa un 10,5 % su tráfico total de mercancías en los últimos doce meses

El puerto de Castellón ha registrado un crecimiento del 10,5 % en el tráfico total de mercancías durante los últimos doce meses, consolidando su posición estratégica dentro del sistema portuario español, según ha informado la Autoridad Portuaria de Castellón.

El aumento se ha producido en todos los segmentos de mercancía, destacando el tráfico de contenedores, que ha crecido un 38,4 %. La mercancía general ha avanzado un 22,3 %, los graneles líquidos un 10 % y los graneles sólidos un 9,2 %.

Durante el mes de agosto, el puerto mantuvo el dinamismo con un incremento del 9,7 % en TEUs y un 5 % en granel sólido, alcanzando un total de 12 millones de toneladas movidas en lo que va de año.

El granel líquido representa actualmente el 50 % del tráfico total, seguido del granel sólido con un 43 % y la mercancía general con un 6,8 %. Entre las mercancías más relevantes destacan el petróleo crudo, feldespato, gasolina, fuelóleo, cemento, arcillas y caolín, sectores clave para la energía y la industria cerámica.

PortCastelló mantiene relaciones comerciales con países como Turquía, Marruecos, Guyana, Egipto, Canadá, Italia y Rumanía, consolidando su papel en el Mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que este crecimiento “refuerza la posición del puerto como un actor clave en la economía provincial y nacional, generador de empleo y riqueza”. Además, ha subrayado que el objetivo es seguir mejorando la eficiencia y capacidad logística para mantener la competitividad frente a otros puertos nacionales.