PortCastelló impulsa un plan ambiental para proteger la microrreserva del Serradal frente a la basuraleza

La Fundación PortCastelló ha puesto en marcha un nuevo proyecto ambiental para proteger la microrreserva de flora de la playa del Serradal, en el Grao de Castellón, un sistema dunar declarado espacio protegido en 2019 y considerado uno de los enclaves litorales mejor conservados de la provincia.

La iniciativa, bajo el lema “Puerto, Grao y Mar: unidos por un litoral limpio”, ha sido seleccionada en la VII edición de los Apadrinamientos de Espacios Naturales de Proyecto LIBERA, impulsado por SEO/BirdLife y Ecoembes, y busca fomentar la implicación de la comunidad portuaria y de la ciudadanía en la conservación del entorno.

El proyecto se centra en la lucha contra la basuraleza —principalmente residuos plásticos— que se acumula por la afluencia turística y que amenaza la biodiversidad de este ecosistema dunar, clave como barrera natural frente a la erosión y zona de nidificación de aves vulnerables.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha subrayado que la iniciativa refuerza el compromiso del puerto con un litoral “más limpio, resiliente y vivo”, apelando a la colaboración entre puerto, ciudad y mar para garantizar la sostenibilidad futura.

Campaña Basuraleza | Port Castelló

Tres fases de actuación

El plan arrancó en enero con un diagnóstico participativo de residuos y una campaña educativa integrada en el programa “Conoce tu puerto”, dirigido a escolares y que se desarrollará hasta mayo.

En una segunda fase se celebrará una jornada de limpieza del entorno dunar en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, con la participación de alumnado de cinco años del CEIP El Pinar del Grao.

Por último, en junio tendrá lugar una nueva edición de la actividad “Basuraleza”, centrada en la recogida de residuos del fondo marino, que se realizará por tercer año consecutivo junto a voluntarios del Club Escorpa Castellón.