PortCastelló entregará el martes los XI Premios Faro con ocho reconocimientos al ámbito portuario, empresarial y social

La Autoridad Portuaria de Castellón celebrará el próximo martes, a las 20.00 horas, la XI edición de los Premios Faro, unos galardones que reconocen la labor de empresas, instituciones y proyectos vinculados al puerto.

Como novedad, esta edición estrena un nuevo Reglamento de Distinciones Honoríficas, aprobado por el Consejo de Administración, que amplía los criterios de reconocimiento al compromiso con el puerto y su entorno social.

Entre los premiados figuran la Comissió de Festes de Sant Pere, Noatum Logistics, la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC), el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el Proyecto Dragon Boat del Real Club Náutico de Castellón, Escala a Castelló y Sebastián Pla, en las distintas categorías de los Premios Faro.

Además, la Cámara de Comercio de Castellón recibirá el primer Faro-Guía Extraordinario PortCastelló, una nueva distinción creada este año que coincide con el 125 aniversario de la entidad.

La gala reunirá a cerca de 300 representantes del ámbito empresarial, social e institucional. El jurado, integrado por más de 50 personas, ha valorado una veintena de candidaturas.

Coincidiendo con esta edición, Cajamar se incorpora al patrocinio de los Premios Faro tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación PortCastelló.