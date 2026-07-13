PortCastelló dispara su tráfico un 7,4% en el primer semestre y se acerca a los 10 millones de toneladas

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 7,4% en el tráfico de mercancías respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio, PortCastelló ha movido un total de 9.880.871 toneladas, una cifra que consolida su papel como uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo y motor económico para la industria de la provincia.

El mayor impulso llega de la mano de la mercancía general, que registra un incremento del 57,7% y alcanza las 995.081 toneladas. Este crecimiento también se refleja en el tráfico de contenedores, que suma 76.563 TEUs, un 43,6% más que en el primer semestre de 2025.

Los graneles sólidos también mantienen una evolución positiva, con 4.269.720 toneladas movilizadas, lo que supone un aumento del 9,72%. Entre las mercancías con mayor crecimiento destacan el feldespato, con 1,67 millones de toneladas, y el cemento a granel, que supera las 541.500 toneladas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón ha destacado que estos resultados responden a la estrategia desarrollada por la institución. "El futuro no se espera, el futuro se construye", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que la apuesta por mejorar la conectividad, las infraestructuras y la eficiencia logística está reforzando la competitividad de las empresas castellonenses.

En cuanto a la distribución del tráfico, el granel líquido representa el 46,6% del total de mercancías, seguido del granel sólido, con un 43,3%, mientras que la mercancía general ya supone el 10,1%.

Los productos más movidos durante este semestre han sido el petróleo, el feldespato, la gasolina, el caolín, el cemento, el fuelóleo y las arcillas. Por mercados, los principales socios comerciales de PortCastelló son Turquía, Marruecos, Brasil, Kazajistán, Canadá, Libia, Italia y Rumanía.