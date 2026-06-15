PortCastelló busca nuevos tráficos internacionales en la feria líder mundial de carga de proyecto en Rotterdam

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, junto al director de PortCastelló, Manuel García, ha participado esta semana en la feria Breakbulk Europe 2026, el principal encuentro mundial del sector de la carga de proyecto, que se celebra en Rotterdam del 16 al 18 de junio.

El objetivo de esta presencia es reforzar la proyección internacional del puerto de Castellón y consolidar su posicionamiento en los mercados de carga general y especializada, con el fin de captar nuevos tráficos y oportunidades de negocio.

Durante la feria, el departamento comercial de la Autoridad Portuaria ha mantenido más de una decena de reuniones con navieras y operadores logísticos para dar a conocer las ventajas competitivas de PortCastelló en el Mediterráneo y detectar nuevas necesidades del sector.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado la “amplia superficie disponible para nuevas implantaciones empresariales” y la “capacidad de crecimiento del puerto”, factores que, según ha señalado, refuerzan su papel como nodo logístico estratégico en el arco mediterráneo.

Asimismo, ha puesto en valor el potencial de Castellón en sectores en expansión como las energías renovables, la industria pesada y el sector químico.

Breakbulk Europe está considerado el mayor foro internacional de carga general y de proyectos, con más de 12.000 profesionales de más de 120 países, lo que lo convierte en un escaparate clave para el desarrollo comercial de los puertos.

PortCastelló participa en esta edición bajo el paraguas de Puertos del Estado, dentro del stand “Ports of Spain”, junto al resto de autoridades portuarias españolas.