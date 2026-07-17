Port Castelló viajará a Egipto para impulsar nuevas oportunidades comerciales

La Autoridad Portuaria de Castellón encabezará del 19 al 24 de julio una misión comercial a El Cairo y Alejandría (Egipto) para reforzar las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de exportación e importación.

La delegación estará encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, e integrada también por el director del puerto, Manuel García; el jefe del Departamento Comercial y Desarrollo de Negocio, Adolfo Noguero; la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria; más de una decena de empresas de la comunidad portuaria y técnicos de la Cámara de Comercio de Castellón.

Durante la misión mantendrán reuniones con empresas logísticas y operadores en El Cairo y con responsables del Ministerio de Transporte de Egipto y de los principales puertos del país en Alejandría, además de visitar instalaciones logísticas.

Ibáñez ha señalado que se trata de la primera misión comercial de PortCastelló a Egipto y ha afirmado que el objetivo es "generar negocio real, captar nuevos tráficos y generar confianza con un mercado en pleno crecimiento que ya es clave para sectores industriales y agroalimentarios de Castellón".

Egipto ocupa el noveno puesto entre los socios comerciales de PortCastelló por volumen de tráfico. En 2025 representó el 3,59 % del total de las mercancías movidas por el puerto, con predominio de los graneles sólidos, especialmente cemento a granel, coque y urea, además de exportaciones de cítricos, fritas y esmaltes cerámicos.