Port Castelló impulsa en Miami su apuesta por el turismo de cruceros con una experiencia “para los cinco sentidos”

La Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado en la feria internacional Seatrade Global Cruises 2026, que se celebra en Miami, su nueva campaña promocional bajo el lema “Castellón, la escala que despierta los sentidos”, con la que busca atraer nuevas escalas de cruceros al puerto castellonense.

La iniciativa se centra en un concepto experiencial basado en los cinco sentidos y tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de PortCastelló en el mercado de cruceros boutique y de lujo, presentando el destino “no como uno más, sino como un viaje que se vive sin prisas y se disfruta con intensidad”.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha encabezado la delegación castellonense desplazada a Miami, junto al director de PortCastelló, Manuel J. García, y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

Ibáñez ha destacado que la propuesta permite mostrar un destino en el que se integran gastronomía, cultura y paisaje, incluyendo también enclaves como Peñíscola, donde el puerto realiza escalas de cruceros. “Castellón es un destino de vivencias y experiencias con los cinco sentidos”, ha señalado.

La estrategia de la Autoridad Portuaria se orienta a captar un perfil de crucerista de alto poder adquisitivo, interesado en experiencias personalizadas, exclusivas y alejadas de la masificación, un segmento en el que el puerto busca seguir creciendo.

La campaña se articula bajo la idea de que Castellón no se explica, sino que se siente, y se materializa en una propuesta sensorial representada a través de una maleta simbólica que invita al visitante a descubrir la esencia del territorio mediante elementos y materiales mediterráneos vinculados a la provincia.