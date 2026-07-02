Port Castelló cerró 2025 con beneficios récord y más tráfico de mercancías

El puerto de Castellón ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando su crecimiento tanto en actividad como en resultados económicos. PortCastelló registró un tráfico de 18,6 millones de toneladas de mercancías, un 6,53% más que el año anterior, y contabilizó 1.383 escalas de buques, un 3,83% más que en 2024.

Este incremento de la actividad se ha traducido en una mejora de los resultados económicos. La Autoridad Portuaria alcanzó una cifra de negocio de 27,5 millones de euros, un 3,5% superior a la del ejercicio anterior, mientras que el beneficio neto ascendió a 11,6 millones de euros, el tercer mejor resultado de su historia.

2025 también ha sido el año de mayor inversión en infraestructuras de la última década. PortCastelló adjudicó obras por valor de 65,3 millones de euros y ejecutó inversiones por más de 36,1 millones, nueve veces más que en 2021. La mayor parte de estos recursos se ha destinado a la conexión ferroviaria de la dársena sur, considerada una actuación estratégica para mejorar la competitividad del recinto portuario.

Además, la Autoridad Portuaria ha reducido su deuda hasta los 54,5 millones de euros, el nivel más bajo de los últimos veinte años, reforzando así su capacidad financiera para afrontar nuevos proyectos.

Los ingresos procedieron principalmente de las tasas por la explotación portuaria, que superaron los 11,5 millones de euros, y de la explotación del dominio público, que generó 12,4 millones de euros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que estos resultados "confirman la excelente salud financiera de PortCastelló y consolidan su posición como motor económico indispensable para la provincia". Asimismo, ha asegurado que el aumento del tráfico de mercancías y de la actividad portuaria refleja "la confianza que los operadores logísticos depositan en el puerto de Castellón".