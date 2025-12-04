PRESUPUESTOS 2026

El pleno de presupuestos de Castellón se celebrará el 23 de diciembre

Las cuentas, las mayores de su historia con 253,2 millones de euros, se aprobarán por primera vez junto con la plantilla y la relación de puestos de trabajo.

Castellón presenta un presupuesto de 253,2 millones para 2026 centrado en vivienda, empleo y servicios públicos

El Ayuntamiento de Castellón ha anunciado que celebrará un pleno extraordinario el 23 de diciembre para aprobar inicialmente el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 253.220.203 euros, el mayor de su historia, según ha informado el concejal delegado del Área de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano y Hacienda, Juan Carlos Redondo.

Redondo ha explicado que el presupuesto se ha presentado ayer en la Comisión Plenaria Extraordinaria, junto con los de sus organismos autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Turismo, Patronato Municipal de Fiestas y el Consorcio del Pacto Local por el Empleo.

El concejal ha detallado que del 5 al 12 de diciembre se ha abierto el plazo para la presentación de enmiendas, y que el 15 de diciembre se ha convocado la segunda Comisión Plenaria extraordinaria para debatir y votar las enmiendas y dictaminar el proyecto de presupuesto.

Redondo ha subrayado la voluntad de transparencia y cooperación del equipo de gobierno y ha destacado que, por primera vez en la historia, se aprobará simultáneamente el presupuesto junto con la plantilla y la relación de puestos de trabajo (RPT), un acuerdo alcanzado tras consenso con los sindicatos CC.OO, U.G.T y CSIF, lo que permitirá contar desde el primer minuto con todo el personal orientado a la ejecución de las partidas presupuestarias.

