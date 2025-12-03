Castellón presenta un presupuesto de 253,2 millones para 2026 centrado en vivienda, empleo y servicios públicos

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 253,2 millones de euros, según la documentación aprobada por la Junta de Gobierno Extraordinaria. Las cuentas incluyen 11,6 millones de financiación europea destinados a proyectos vinculados a la denominada Tercera Transformación de la ciudad, entre ellos la reforma del Mercado Central, el nuevo Censal Parc y el programa medioambiental Castellón Naturaleza en Red

Inversiones centradas en servicios públicos y urbanismo

El documento presupuestario distribuye las inversiones entre vivienda, empleo, movilidad, seguridad y limpieza, áreas que el consistorio identifica como prioritarias. El área de Urbanismo y Servicios Públicos concentra 66,7 millones, incluyendo partidas para residuos y limpieza viaria (35,9 millones), transporte urbano (9,5 millones) y medio ambiente y zonas verdes (9,2 millones). Se contemplan actuaciones como la tercera fase del aparcamiento de ADIF, mejoras en instalaciones educativas y deportivas, obras antiinundaciones y nuevas líneas de apoyo a la rehabilitación de viviendas

El área de Empleo cuenta con 4,6 millones, además de un incremento del 33,9 % en la aportación al Pacto Local por el Empleo, que pasa de 942.300 a 1,26 millones. El Ayuntamiento destaca que octubre de 2025 registró el nivel de paro más bajo desde 2008, según figura en el informe presupuestario

Rebajas fiscales y refuerzo del bienestar social

En materia fiscal, el documento recoge una reducción de impuestos y tasas por un total de 1,8 millones, entre ellos el IBI, la tasa de basura y la tasa por ocupación de vía pública por terrazas. También se incluyen nuevas bonificaciones para inquilinos y empresas que gestionen sus residuos, así como la implantación de contenedores inteligentes a partir de 2026.

El presupuesto para Bienestar Social asciende a 14,5 millones, destinado a ayudas de emergencia, atención domiciliaria, programas de inclusión y refuerzo de personal con ocho nuevas plazas estructurales. El área de Ciudadanía y Participación, con 32 millones, abarca políticas de juventud, igualdad, educación, cultura y modernización administrativa.

En seguridad, el Ayuntamiento reserva 2,87 millones, con una ampliación de la plantilla de la Policía Local hasta los 300 agentes y mejoras en Protección Civil y el servicio de bomberos.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha afirmado que se trata de “un presupuesto con un marcado carácter inversor” destinado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar en un modelo de “ciudad más sostenible y participativa”. No obstante, el documento deberá continuar su tramitación municipal antes de su aprobación definitiva.