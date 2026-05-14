La propuesta negociadora de Educación deja fuera la recuperación salarial del profesorado

La propuesta presentada por la Conselleria de Educación a los sindicatos en la reunión de la mesa sectorial, en la cuarta jornada de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, deja fuera la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, según han informado los sindicatos.

Al conocerse este extremo, el profesorado concentrado a las puertas de la Conselleria ha comenzado a gritar "vergonya" y "consellera dimissió", acompañados de pitos y sonido de tambores.

En la reunión, que ha comenzado a las 9:10 horas con la presencia, por parte de la Conselleria, de su titular, Carmen Ortí, del secretario autonómico de Educación y de todos los directores generales, y de los representantes sindicales, se ha presentado una propuesta que sí habla de otras reivindicaciones, como la reducción progresiva de los ratios, trece puntos de simplificación burocrática y formación en valenciano en zonas de predominio lingüístico castellano, pero que no contempla la recuperación salarial del profesorado ni mejoras concretas en plantillas.

Según han indicado los sindicatos, la recuperación salarial queda fuera del preacuerdo, así como la mejora de plantillas; según fuentes de la Conselleria de Educación, la mejora salarial está dentro de la negociación pero por el momento el documento presentado este jueves recoge las principales reivindicaciones sindicales.

Esa propuesta recoge la reducción progresiva de ratios, según el calendario estatal, reducciones específicas en zonas despobladas y ocho alumnos en las aulas UECO (alumnado con necesidades especiales); trece puntos de simplificación administrativa en diferentes procedimientos; actualización de la Orden de plantillas y agilizar el sistema de sustituciones, punto donde los sindicatos no ven mejora; un plan de confort térmico y accesibilidad; y un plan de formación del profesorado con incidencia en las zonas de predominio castellano, así como la recuperación de los certificados de Capacitación en valenciano y Diploma de Mestre en Valencià.

En inclusión, proponen la creación de 135 plazas de profesorado de Audición y Lenguaje, apertura de 36 nuevas aulas UECO, impulso de las unidades de salud mental y desarrollo de un plan de convivencia; y en formación profesional, mantenimiento con fondos propios de los ciclos implantados con fondos europeos, impulso de la Red Orienta FP y consolidación de la red de prospectores.

La propuesta de la Conselleria incluye una cláusula final que dice que los firmantes manifiestan su voluntad de continuar el diálogo social, comprometiéndose a desarrollar el documento, además de establecer un nuevo calendario de negociación para tratar los puntos propuestos en mesas monográficas, en el orden que se determine.

El STEPV ha afirmado que el aumento salarial es uno de los puntos de la plataforma reivindicativa y tiene que estar en cualquier acuerdo y señala que el documento presentado por la Conselleria recoge "pocas medidas concretas y cuantificables", por lo que la sensación es de "decepción".

Desde CCOO PV han indicado que la Conselleria "elimina" de la negociación la subida salarial "con la excusa de que, según los sindicatos, no es el tema más importante", y consideran que el preacuerdo "no presenta una mejora real sino un despliegue de aspectos ya previstos o de obligado cumplimiento por ley. Un preacuerdo "vacío a años luz" de sus reivindicaciones.

También UGT-PV se ha mostrado "decepcionado" por la oferta de la administración, y ha lanzado una encuesta en su canal de Telegram con el "no" como única opción.