Pérez Llorca defiende una Europa que “no ponga palos en las ruedas” a la cerámica

El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha reclamado este viernes a las instituciones europeas que “valoren en su justa medida el esfuerzo que está realizando el sector cerámico, especialmente en la provincia de Castelló, para adaptarse a la descarbonización” y que no se pongan “más palos en las ruedas” a esta industria estratégica.

Así lo ha manifestado durante una declaración institucional con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, realizada en Castelló de la Plana tras la celebración del pleno del Consell en la capital de la Plana coincidiendo con el Día de Europa.

Pérez Llorca ha defendido que Bruselas debe “facilitar el camino” a un sector clave para la economía castellonense y valenciana en pleno proceso de transición energética. En este sentido, ha subrayado que la Comunitat Valenciana debe estar presente en el nuevo rumbo que está definiendo Europa para “defender nuestra industria, nuestro campo, nuestro talento, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestros intereses”.

Durante su intervención, el president ha reivindicado los beneficios que, a su juicio, ha supuesto la integración europea para la Comunitat Valenciana desde la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. Entre ellos, ha citado el crecimiento de las exportaciones, el turismo o las infraestructuras financiadas con fondos europeos.

“Después hemos ido mucho más allá para exportar automóviles, cerámica, calzado, cítricos y también hemos exportado talento y aportado nuestra mirada mediterránea a la Unión”, ha señalado.

El jefe del Consell también ha reclamado que la Unión Europea escuche “la voz del sur y del Mediterráneo” y atienda las demandas de agricultores, ganaderos y pescadores “sin que peligre su futuro por normativas que restan competitividad”.

Asimismo, ha apostado por “la Europa del diálogo frente a la confrontación” y por una Unión Europea “cercana que vuelva a ilusionar a los ciudadanos del mismo modo que lo hizo hace 40 años”.

En su discurso, Pérez Llorca ha asegurado que la entrada de España en Europa permitió acabar con “una anomalía histórica” y consolidó “la etapa más pacífica y próspera” de la historia reciente del país gracias a un contexto de estabilidad política, económica y social.