Patim lanza recomendaciones clave para celebrar la Magdalena de forma segura y responsable

La asociación Patim ha reactivado este miércoles sus ‘Briconsejos’, una campaña de disminución de riesgos dirigida a la población durante las Fiestas de la Magdalena. La iniciativa se difunde tanto en redes sociales como a través de materiales impresos, con mensajes breves, directos y prácticos para garantizar una celebración más segura.

Entre las recomendaciones, destacan consejos sobre consumo responsable: evitar mezclar alcohol con bebidas energéticas, hidratarse de forma adecuada y espaciar el consumo de alcohol. La campaña también enseña primeros auxilios básicos, como colocar a una persona de lado en caso de desmayo para prevenir asfixias, y cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Además, los contenidos de los vídeos buscan desmontar falsas creencias que pueden derivar en violencia sexual, recordando que “una invitación no implica consentimiento”, reforzando la importancia de la igualdad y el respeto durante las fiestas.

La campaña se complementa con folletos y vídeos informativos, accesibles para la ciudadanía, en los que se explican de manera clara las medidas preventivas y los comportamientos adecuados durante las celebraciones. Esta acción se suma a otras medidas de prevención promovidas por las entidades locales, reforzando la concienciación sobre consumo responsable, primeros auxilios y prevención de violencia sexual durante las festividades más importantes de Castelló.