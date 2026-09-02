El paro sube en Castellón en agosto hasta las 32.415 personas, con 903 desempleados más

El paro aumentó en Castellón durante el mes de agosto hasta alcanzar las 32.415 personas desempleadas, según los últimos datos. Son 903 parados más que en julio, lo que supone un incremento del 2,87 % en apenas un mes. Castellón registra así el mayor aumento porcentual del desempleo de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En términos interanuales, la provincia cuenta con 428 personas desempleadas más que en agosto de 2025, un 1,34 % más. El repunte coincide con el final de buena parte de los contratos vinculados a la campaña de verano y al descenso de la actividad asociada a la temporada turística.

La evolución del empleo también se refleja en la afiliación a la Seguridad Social. Castellón perdió 1.556 cotizantes en agosto, un 0,58 % menos, y cerró el mes con 270.559 afiliados.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el paro aumentó en 5.847 personas, un 2,03 %, hasta situarse en 294.519 desempleados.