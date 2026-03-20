CASTELLÓN

'El Padre', el nuevo vermú artesanal de Castellón, se presenta con una cata en Barriga

La destilería Licora recupera una receta familiar en un evento que pone en valor el producto local y la cultura del encuentro.

ondacero.es

Castellón |

“El Padre”, el nuevo vermú artesanal de Castellón, se presenta con una cata en Barriga.
“El Padre”, el nuevo vermú artesanal de Castellón, se presenta con una cata en Barriga. | LICORA DESTILERIA

El vermú artesanal 'El Padre', elaborado por la destilería Licora, se presentó oficialmente en un evento celebrado en Barriga Tasca. La cita reunió a amantes del vermú, profesionales del sector y público local en torno a una propuesta que reivindica el origen, la tradición y el valor de compartir alrededor de una mesa.

El acto fue impulsado conjuntamente por Barriga Tasca, Licora y la agencia creativa Con Acento, responsable también del desarrollo conceptual y la identidad de marca del producto.

'El Padre' nace de la recuperación de una fórmula familiar que se elaboraba en L’Alcora generaciones atrás. Esta receta, transmitida de padres a hijos, ha sido reinterpretada manteniendo su esencia, pero adaptándose a los gustos actuales. El vermú parte de una base de vino tinto de uva syrah, que le aporta cuerpo y estructura, y se enriquece con una maceración prolongada de botánicos donde el ajenjo adquiere un papel protagonista.

El resultado es un vermú semidulce, equilibrado y con un postgusto largo y frutal. Un ligero toque de naranja aporta frescura y refuerza su carácter mediterráneo, mientras que su crianza en barrica durante tres meses contribuye a redondear su perfil.

La elección de Barriga Tasca como escenario no fue casual. El espacio, concebido como una tasca tradicional, simboliza ese punto de encuentro donde confluyen generaciones y se comparten experiencias sin artificio. Un espíritu que encaja con la filosofía de 'El Padre', concebido como una bebida para acompañar momentos cotidianos que terminan siendo especiales.

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