Padel Indoor Castellón se prepara para la cuarta prueba del Circuito Club

Del 23 al 29 de marzo, las instalaciones de Padel Indoor Castellón serán el escenario de la cuarta prueba del Circuito Club, un planazo que no os podéis perder. Es un evento esperado por todos los aficionados al pádel, con categorías para todos los niveles y un ambientazo garantizado que convertirá las pistas en un hervidero de pasión deportiva.

Se espera una gran participación con parejas distribuidas entre las diferentes categorías y modalidades (Femenina, Masculina y Mixto), ofreciendo la oportunidad perfecta para demostrar lo que valéis en la pista y disfrutar del mejor deporte de raqueta.

El circuito reúne a jugadores de todos los niveles, repartiendo jugosos premios a los finalistas de cada categoría y manteniendo un ranking propio que definirá a los clasificados para el Máster Final que cerrará la temporada a finales de año.

La organización quiere agradecer especialmente a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible este gran evento, así como a todos los clubes participantes del Circuito Club y a la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana por su respaldo y el alto nivel de seguridad y calidad que ofrecen a los jugadores.