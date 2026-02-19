La oposición afea que la dimisión de Ramírez llega "un año tarde" y "responde a interés partidistas"

Las reacciones ante la dimisión del concejal de Juventud, Agricultura, Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo, Cristian Ramírez Martínez (PP) por el caso de las multas sin pagar, no se han hecho esperar.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha asegurado que la dimisión del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, llega “un año tarde” y apenas unas semanas después de que la Audiencia Provincial de Castellón haya ordenado reabrir la investigación por el caso de las multas en zona azul. En un comunicado, Puerta ha vinculado la renuncia con la decisión judicial adoptada el pasado mes de enero, que revocó el sobreseimiento de la causa y recuerdan que acumula 167 multas sin pagar.

Por su parte, Compromís per Castelló, sostiene que la dimisión no responde a ética política sino a “interés partidista”. Su portavoz, Ignasi Garcia, afirma que Ramírez “debería haber dimitido en febrero de 2024” o haber sido cesado por la alcaldesa, y que el PP lo ha mantenido hasta que la situación “ha resultado insostenible”. Añade que el edil intenta irse “como víctima” cuando es su partido quien le obliga a dimitir en año electoral, y tilda de “negativo” su balance en Movilidad, citando la eliminación de carriles bici y líneas de autobús y el cierre de centros juveniles de barrio. “Llega tarde y mal. No dimite por responsabilidad política, sino porque el PP ya no puede mantenerlo”, concluye.